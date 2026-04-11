Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес поделился своими мыслями о поражении от «ПСЖ» со счетом 0:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Джо Гомес

«Естественно, все прошло не так, как мы планировали.  Тактика была немного изменена.  Все осознают, что "ПСЖ" — серьезный соперник.  Это одна из лучших команд на мировой футбольной арене.  Нам потребуется особенный вечер, но у нас уже были такие матчи», — отметил Джо Гомес на официальном сайте клуба.

Ответная встреча пройдет 14 апреля на домашнем стадионе «Ливерпуля» — «Энфилде».