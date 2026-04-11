Исполняющий обязанности главного тренера самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов подвел итог матча против «Ахмата»(2:2).

«Мы говорили о том, что все видят — болельщики, футболисты и приезжающие к нам команды, — что у нас есть изменения в игре. Эти изменения встречаются руководством положительно.

Очень обидно, что мы не смогли набрать три очка. Хотя это первое заработанное очко после моего прихода, его тоже нужно ценить. Много эмоций ушло в последние минуты, когда мы очень хотели выиграть, приятно, что вся команда думала о победе. Вполне возможно, что это очко станет для нас в определенный момент станет золотым», — приводит слова Булатова «Матч ТВ».

«Ахмат» набрал 31 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 22 баллами идут 12-ми.