Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа считает, что, несмотря на потерю очков в игре 31‑го тура Примеры с «Жироной» (1:1), его команда не потеряла шансы в борьбе за золотые медали.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Я приму тот факт, что мы проиграли чемпионскую гонку, только в тот день, когда это действительно произойдёт. До тех пор мы будем продолжать бороться. Наша команда должна выходить на поле каждый день и защищать эмблему клуба, показывая максимально возможную игру», — цитирует наставника «сливочных» издание Goal.

После 31‑го тура «королевский клуб» занимает вторую строчку в чемпионате Испании с 70 очками. Лидирует «Барселона» с 76 очками, которая имеет на одну проведённую игру меньше.