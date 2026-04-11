Главный тренер сборной Бразилии, Карло Анчелотти, подчеркнул важность физической подготовки для нападающего «Сантоса», Неймара, чтобы он мог рассчитывать на участие в чемпионате мира 2026 года в составе национальной команды.

«Неймар движется в правильном направлении. Ему нужно продолжать работать над собой и улучшать свою физическую форму. Он способен достичь 100% готовности. Я буду приглашать только тех игроков, которые находятся в отличной физической форме. После травмы колена Неймар быстро восстановился и уже забивает голы», — цитирует Анчелотти L'Équipe.

Напомним, что в середине февраля 34-летний форвард успешно вернулся на поле после повреждения колена.