Экс-игрок сборной России Игорь Семшов похвалил выступления форварда «Зенита» Александра Соболева.  Он отметил, что нападающий приносит большую пользу.

Александр Соболев
Alexander Sobolev globallookpress.com

Во второй части сезона Соболев в восьми встречах забил пять голов.

«Любой тренер будет выпускать форварда, который забивает и приносит очки, иногда даже при не такой выразительной игре.  Соболев приносит сейчас максимальную пользу команде, он номер один», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

12 апреля «Зенит» примет «Краснодар» в 24-м туре РПЛ.  Встреча начнется в 19:30 мск.