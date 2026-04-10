12 апреля «Зенит» примет «Краснодар» в 24-м туре РПЛ. Встреча начнется в 19:30 мск.

«Любой тренер будет выпускать форварда, который забивает и приносит очки, иногда даже при не такой выразительной игре. Соболев приносит сейчас максимальную пользу команде, он номер один», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ» .

Во второй части сезона Соболев в восьми встречах забил пять голов.

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов похвалил выступления форварда «Зенита» Александра Соболева . Он отметил, что нападающий приносит большую пользу.

