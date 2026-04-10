Экс-защитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался про игру форварда мюнхенского клуба Гарри Кейна.

«Кейн важен и для болельщиков, и для журналистов — будучи действующим и ведущим футболистом, он посол "Баварии" во всем мире. Дело не только в голах, но и в его менталитете, в его ответах прессе — Харри настоящий джентльмен.

Думаю, клуб сделает все, чтобы продлить с ним контракт. Сейчас он действует до 2027 года, но летом, возможно, после чемпионата мира они сядут и обсудят будущее», — цитирует Кейна «СЭ».

Соглашение с Кейном рассчитано до лета 2027 года. В нынешнем сезоне форвард отыграл 41 матч, забил 49 мячей и сделал 5 ассистов.