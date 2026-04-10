Официальный сайт миланского «Интера» объявил о травме капитана Лаутаро Мартинеса.

«Сегодня Лаутаро Мартинес прошёл медицинское и инструментальное обследование в Институте Humanitas в Роццано. Обследования выявили лёгкое растяжение икроножной мышцы левой ноги. Состояние аргентинского нападающего будет повторно оценено в ближайшие дни», — сообщает пресс‑служба нерадзурри.

Аргентинский нападающий лишь недавно восстановился после травмы: пропустив полтора месяца, он вышел на поле в игре против «Ромы» (5:2) в 31‑м туре Серии А и оформил дубль.

Всего в текущем сезоне Лаутаро сыграл 36 матчей за «Интер», забил 20 мячей и сделал 4 голевые передачи.