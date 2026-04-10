Пресс-служба «Баварии» выступила с заявлением о повреждении полузащитника коллектива Леннарта Карла.

Леннарт Карл globallookpress.com

«Леннарт Карл получил разрыв мышц задней поверхности правого бедра. Диагноз был подтверждён медицинской службой "Баварии". Это означает, что 18-летний атакующий полузащитник выбыл из строя на неопределённый срок», — говорится в заявлении.

В немецких СМИ есть информация, что Карл вынужден будет пропустить примерно три недели.

В текущем сезоне на счету Карла 24 матча, пять голов и четыре результативные передачи.