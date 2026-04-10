Полузащитник «Зенита» Джон Джон высказался о предстоящем матче против «Краснодара» в РПЛ.

«Цель "Зенита" всегда набирать три очка, стать чемпионом! Поэтому для нас эта игра не будет отличаться от других игр в плане настроя и мотивации. Мы будем играть на победу! Да, к сожалению, мы прекратили участие в Кубке России — турнире, который тоже очень хотели выиграть. Но это уже в прошлом, нужно перевернуть эту страницу. Мы постараемся сделать все, чтобы забыть эти ощущения от поражения от "Спартака", и сделаем все для победы в воскресенье.

Адаптация? Скажу так: я с каждым днем чувствую все большую уверенность, с каждым матчем она прибавляется. Чувствую, что с каждым шагом все ближе к тому, чтобы наилучшим образом показывать, что умею делать лучше всего — это играть в футбол. И, конечно же, главная моя задача — помогать Зениту», — приводит слова Джона пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 12 апреля, и начнется в 19:30 мск.