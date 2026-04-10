Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони хочет продолжить выступления за свой клуб, информирует авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport.

По данным источника, 26‑летний футболист чувствует себя очень комфортно в составе «нерадзурри» и не намерен покидать команду даже ради «Барселоны», которая имеет к нему предметный интерес.

Сейчас Бастони оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро, а его контракт действует ещё два года.

В текущем сезоне защитник 25 раз появился в матчах Серии А, забил один мяч и отметился четырьмя ассистами.