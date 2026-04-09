Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль считает, что его команда имеет шансы пройти в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на домашнее поражение в первой игре 1/4 финала против «Атлетико» (0:2).

«Это ещё не конец, кулес (прозвище фанатов "Барселоны"). Мы выложимся полностью в ответном матче. Всегда вместе!» — написал в соцсети вингер каталонцев.

Вчера, 8 апреля, «Барселона» на «Камп Ноу» уступила со счётом 0:2, играя большую часть матча в меньшинстве после удаления центрального защитника Пау Кубарси.

Теперь команды сыграют ответную встречу в Мадриде 14 апреля.