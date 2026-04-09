Знаменитый голландский голкипер Эдвин ван дер Сар поделился нахлынувшими на него воспоминаниями от своего соперничества с Мануэлем Нойером, который выдал яркий перфоманс в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:1).

«Матч во вторник напомнил мне игру Лиги чемпионов против талантливого Мануэля Нойера в 2011 году, когда мне самому было 40. Впечатляющее выступление! Видеть, как он делает то же самое вчера вечером, но спустя 15 лет!» — написал ван дер Сар в своём аккаунте в социальной сети.

В этой встрече 40‑летний Нойер сделал 9 сейвов, был признан лучшим игроком и попал в символическую сборную недели ЛЧ. Ответная игра пройдёт в Мюнхене 15 апреля.