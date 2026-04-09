Экс‑капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал игру резервного голкипера Ильи Помазуна, который вышел на поле перед серией пенальти в кубковой игре с «Зенитом» (0:0, пенальти — 7:6) и принёс победу красно‑белым.

«Отмечу Сашу Максименко, который сыграл на ноль. Вытащил непростой мяч после удара молодого Кондакова. Наш вратарь читал игру, был эффективен на перехватах, предотвращал прострелы. От него исходила уверенность.

Ну и, забегая вперёд, конечно, хочется похвалить другого голкипера — Илью Помазуна. С его отцом я был знаком. Когда играл в дубле красно‑белых, он выступал в основе. Мне очень приятно, что в нашем клубе продолжаются такие традиции. Помазун сделал результат и ответил всем тем скептикам, которые не понимали, зачем его приобретали. Вот вам пожалуйста. Благодаря Илье команда впервые за 32 года выиграла серию пенальти! Так что вратарская линия в этом матче была действительно хороша! Ребята дополнили друг друга», — сказал легендарный полузащитник красно‑белых в интервью «СЭ».

Теперь в финале Кубка России Пути РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА, который прошёл самарские «Крылья Советов».