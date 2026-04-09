Российский футбольный тренер Сергей Ташуев высказался о перспективах полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова.

«Батраков создан для таких клубов, как "ПСЖ", "Барселона", "Бавария". У него шикарное понимание игры, а в этих командах это ценят. Футбольный интеллект у Батракова на хорошем уровне.

Если кто‑то из серьезных европейских клубов его купит, он может выйти там на другой уровень. Конечно, конкуренция в европейских топ‑клубах очень высокая, но надо верить в себя, как Матвей Сафонов и Александр Головин», — приводит слова Ташуева «Советский спорт».

В настоящий момент на руках у 20-летнего Батракова контракт, который рассчитан до 2029 года. В 22 матчах текущего сезона он забил 12 мячей и сделал 8 ассистов.