В первом матче 1/4 финала Лиги конференций украинский «Шахтер» разгромил нидерландский «АЗ Алкмаар» со счетом 3:0.
Все мячи были забиты во втором тайме. Сначала Педриньо на 72-й минуте открыл счет, а затем дубль Алиссона (81-я и 83-я минуты) принесли «горнякам» крупную победу.
Результат матча
Шахтёр ДДонецк3:0АЗ АлкмарАлкмар
1:0 Педриньо 72' 2:0 Педриньо 72' 3:0 Алисон Сантана 81' 4:0 Алисон Сантана 83'
Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Винисиус Тобиас, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педриньо (Ефим Конопля 89'), Олег Андреевич Очеретько, Алисон Сантана (Егор Назарина 89'), Педриньо, Невертон (Лассина Траоре 74'), Кауан Элиас (Эгиналдо 74'), Isaque Isaque (Артем Бондаренко 24')
АЗ Алкмар: Йерун Зут, Мес де Вит, Сеия Маикума (Элайджа Дейкстра 46'), Алешандре Пенетра, Ваутер Гус, Свен Мейнанс, Ибрахим Садик (Ro-Zangelo Daal 55'), Трой Пэрротт (Ayoub Oufkir 74'), Weslley Patati (Свен Мейнанс 74'), Kees Smit, Billy van Duijl
Жёлтые карточки: Алешандре Пенетра 48' (АЗ Алкмар), Мес де Вит 64' (АЗ Алкмар)
Ответный поединок команд в Нидерландах состоится через неделю, 16 апреля.