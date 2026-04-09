Сайт Российской Премьер‑лиги объявил имена дисквалифицированных футболистов на матчи 24‑го тура. Там присутствуют семь игроков.

Дмитрий Воробьёв globallookpress.com

Нападающий «Акрона» Ифет Джаковац, форвард «Ростова» Егор Голенков, полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа, нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв пропустят 24‑й тур из‑за перебора жёлтых карточек.

Ещё три игрока получили красные карточки в 23‑м туре и тоже не сыграют в эти выходные за свои клубы. Это защитник «Локомотива» Евгений Морозов, полузащитник «Краснодара» Александр Черников и опорник «Ахмата» Исмаэл Силва.

Продолжает отбывать свою дисквалификацию и тренер «Балтики» Андрей Талалаев. Он был удалён в игре с ЦСКА в 21‑м туре, а всего ему нужно пропустить четыре матча.

Также тренер вратарей армейцев Дмитрий Крамаренко пропустит один матч из‑за перебора жёлтых карточек.