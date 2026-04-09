Экс-футболист Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Зенитом» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (0:0, пенальти 7:6). Встреча состоялась 8 апреля в Санкт-Петербурге.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Московский "Спартак" здорово сыграл против "Зенита". Он навязал борьбу и был понаглее. Хозяева, за исключение двух моментов в конце встречи, ничего не создали.

"Спартак" ни в чем не уступил, "Зенит" ничего особенного не показал дома. Карседо очень хорошо работает в команде и заслуженно добивается положительного результата», — сказал Мостовой «СЭ».

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Армейцы завоевали трофей в прошлом сезоне.