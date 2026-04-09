Экс‑игрок петербургского «Зенита» Константин Лепехин считает, что вылет команды из Кубка России не станет трагедией, так как чемпионат и борьба за золото, по его мнению, намного важнее.

Константин Лепехин ФК «Зенит»

Поражение «Зенита» от «Спартака» в серии пенальти — обычный рабочий момент. Играли примерно равные соперники, здесь нельзя говорить, что одна команда сильнее другой на голову. Игра была довольно напряженная, мы увидели равную борьбу. А серия одиннадцатиметровых — лотерея. Что бы там ни говорили про мастерство, но здесь немало зависит от везения: сейчас удача была на стороне «Спартака».

Ничего катастрофического для «Зенита» в связи с вылетом из Кубка не произошло, не вижу здесь проблемы. К тому же, на этой неделе игра с «Краснодаром» в чемпионате. Она более важная. Кубок, конечно, тоже важный турнир, но там до Суперфинала нужно еще играть. «Зенит» борется за золото в РПЛ, поэтому эти матчи могут где‑то и навредить в битве за чемпионство. Хотя, конечно, у них хорошая скамейка. В общем, я не вижу в этом вылете катастрофы для команды, — сказал Лепехин «Матч ТВ».

«Зенит» в Пути регионов Кубка России проиграл «Спартаку» в серии пенальти и вылетел из турнира.

В чемпионате России команда Сергея Семака идёт на втором месте и отстаёт на очко от лидера — «Краснодара». 12 апреля соперники встретятся в очном поединке в Санкт‑Петербурге.