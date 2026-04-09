Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Поздравляю Игоря Акинфеева с прошедшим юбилеем. Он вратарь с невероятными качествами: выбор позиции, чтение игры, игра руками. По-настоящему современный голкипер, который и сейчас остается хорош. Больше всего я ценил Игоря за характер и прямоту. Очень счастлив, что мне удалось поработать вместе с ним. Игорь легко может играть еще 10 лет», — цитирует Хиддинка Sport24.

Напомним, что 40-летний Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Сейчас у него на руках контракт, который рассчитан до конца сезона.