Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о потенциально возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в стан «ПСЖ».

«Если у Батракова есть реальное предложение от "ПСЖ", надо ехать. Хорошая команда, сейчас сам Алексей в самом расцвете сил, молодой. Тем более есть люди, которые помогут с адаптацией, в том числе соотечественник Сафонов.

Для "Локомотива", конечно, это будет потеря. Тем не менее, академия работает хорошо, подход у клуба хороший. Команда без Батракова не рассыплется, а станет только сильнее. Тем более кого‑то на вырученные деньги с продажи Батракова можно будет приобрести», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ Батраков провел 22 матча, в которых забил 12 мячей и сделал девять ассистов.