Защитник «Зенита» Ваня Дркушич прокомментировал слова главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака после поражения от московского «Спартака» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Ранее питерский клуб уступил столичному клубу в серии пенальти — 0:0, 6:7.

«Что сказал Семак в раздевалке после поражения в Кубке России от "Спартака"? "Очень обидно, что сегодня не победили. У нас было достаточно моментов, особенно во втором тайме, чтобы завершить игру в основное время. Нужно двигаться дальше". Я тоже считаю, что в концовке "Зенит" был ближе к победе», — сказал Дркушич Sport24.

12 апреля «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в рамках РПЛ. В таблице питерцы отстают от «быков» на одно очко.