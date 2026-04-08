Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении своей команды в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Спартака» (0:0, 6:7 по пен.).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Настоящий кубковый матч.  Много борьбы, мало голевых моментов.  Могли и должны были больше создавать.  И у Кондакова, и у Мостового были моменты.  Матч перешел в серию пенальти.  Здесь "Спартак" оказался лучше.  Будем готовиться к следующему матчу.

Что касается замены Дурана, то она была плановой.  Был у доктора в этом перерыве.  Конечно, эта замена была плановая.  Дали возможность одному и другому сыграть», — передает слова Семака Чемпионат.

По итогам этого противостояния «Зенит» завершил свое выступление в Кубке России, а «Спартак» сыграет против ЦСКА в финале Пути регионов.