Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении своей команды в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Спартака» (0:0, 6:7 по пен.).

«Настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало голевых моментов. Могли и должны были больше создавать. И у Кондакова, и у Мостового были моменты. Матч перешел в серию пенальти. Здесь "Спартак" оказался лучше. Будем готовиться к следующему матчу.

Что касается замены Дурана, то она была плановой. Был у доктора в этом перерыве. Конечно, эта замена была плановая. Дали возможность одному и другому сыграть», — передает слова Семака Чемпионат.

По итогам этого противостояния «Зенит» завершил свое выступление в Кубке России, а «Спартак» сыграет против ЦСКА в финале Пути регионов.