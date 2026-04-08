Вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райа прокомментировал победу команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с португальским «Спортингом» (1:0).  Встреча состоялась 7 апреля в Лиссабоне.

Давид Райа

«Стараюсь всегда максимально помогать команде.  Сегодня был хороший день и для меня, и для всей команды.  Мы забили на последней минуте.  Был очень сложный матч, в котором обе команды хотели играть.  Поэтому было сложно держать мяч.  Они порядком осложнили нам жизнь.

Очень важно иметь такие моменты, в которых оказываешь большое влияние на развитие игры, на возможный исход матча.  Сегодня было важно победить и получить преимущество перед ответной игрой.  Хотя во втором матче тоже будет сложно.

У них хорошая команда.  Сегодня это было очевидно.  С ними сложно, они играют в очень хороший футбол и могут создать момент из ничего.  Опасность исходит и от их стандартов, поэтому надо быть готовыми ко всему», — приводит слова Райи официальный сайт УЕФА.