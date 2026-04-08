Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча против «Динамо» (0:0) в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Играли неоптимальным составом, потери Ленини, Дугласа, Са. В первом тайме была более равная игра, были неплохие подходы, где могли выжать больше. Во второй половине "Динамо" играло лучше, у нас были моменты, могли распорядиться лучше. Отдали все силы, был тяжелый выезд в Грозный на тяжелом поле, не смогли улететь вечером, остались ночевать, утром аэропорт не открылся, и поехали в Ставрополь на автобусе. Все решится в Краснодаре», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Таким образом, все решится в ответном матче в Краснодаре, который состоится 5 мая.