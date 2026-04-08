Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак едет туда за проходом в дальнейший раунд. Первый тайм в прошлом матче красно-белые провели сильнее "Зенита". Спартаковцы должны выйти нагло и навязать свою борьбу.

Но "Зенит" к этому готов и думаю, что тут будет такое перетягивание канатов. Но шансов на победу у петербуржцев все-таки больше», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 8 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.