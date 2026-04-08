Член консультативного совета московского «Динамо» Валерий Газзаев высказал свои ожидания от предстоящего финала Пути РПЛ Кубка России против «Краснодара».

«Кубок России — это цель для "Динамо" в этом сезоне. Поэтому сегодня очень важный матч против "Краснодара". Очень надеемся, что команда покажется все свои лучшие качества и, конечно, добьется победы», — сказал Газзаев «СЭ».

Игра между «Динамо» и «Краснодаром» состоится на домашней арене москвичей в среду, 8 апреля, и начнется в 18:15 по московскому времени.