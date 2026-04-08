Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

Гаджи Гаджиев globallookpress.com

«Главное сейчас — это подготовка хорошая и сыгранность. Нужно чуть поменять ментальность у пришедших игроков и все. А потенциал у команды хороший. Уверен, вообще никаких проблем не будет с точки зрения сохранения позиции в РПЛ. Не сомневался в этом и ранее. Тем более весной мы всегда играем лучше. Потому что есть большой период для подготовки к этому моменту. У меня не было никаких сомнений, что эта команда будет сейчас играть лучше, чем осенью. Говорил еще в январе об этом.

Игра команды стала качественнее. Лучше стали действовать игроки средней зоны — Мрезиг, Мубарик. И очень важно и заметно, что лучше стал играть Агаларов. Хочу напомнить, что он пришел в команду после двухлетней паузы на скамейке в "Ахмате". Ему было непросто после такого перерыва снова выйти на свой прежний уровень. Потом он провел курс лечения, из‑за чего лишился значительного процента мышечной массы. Но сейчас он играет примерно так, как играл в свое лучшее время — когда был бомбардиром. Думаю, это основное. Также жду хорошей игры от Мастури, он не случайно попадает в сборную. Но пока в "Динамо" у него нет особых шансов, так как хорошо играет Агаларов», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Подопечные Вадима Евсеева сейчас идут на двенадцатом месте в турнирной таблице РПЛ.