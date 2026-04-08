Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча против «Спартака», который состоится в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«Мы все осознаем важность этого матча, поэтому обе команды будут бороться до последнего. Я уверен, что мы подойдем к игре в наилучшей форме и сделаем все возможное, чтобы продолжить участие в турнире. Тем более, что это будет проходить на глазах у наших преданных болельщиков», — отметил Барриос в интервью пресс-службе «Зенита».

Встреча пройдет сегодня, 8 апреля, на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 по московскому времени. Команда, проигравшая этот матч, покинет турнир, а победитель встретится в финале Пути регионов с ЦСКА. «Спартак» не побеждал «Зенит» на их поле с мая 2012 года.