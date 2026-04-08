Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о победе «Спартака» в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Зенита» (0:0, 7:6 по пен.).

«Спартак контролировал игру. Я удивлялся, почему Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у "Зенита" и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие. Результат в основное время закономерен, а пенальти — это лотерея, не сказать, что там чудо‑вратарь или кто‑то плохо пробил, плюс‑минус все пробили одинаково. "Спартаку" больше повезло.

Пенальти? Такой ставить нельзя, он мог испортить привкус, если даже "Спартак" выиграл бы в основное время», — сказала Аршавин «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» вышел в финал Кубка России Пути регионов, где сыграет против ЦСКА. «Зенит» завершил свое выступление на турнире.