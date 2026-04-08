Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о переходе Владимира Быстрова из санкт-петербургского клуба в московский «Спартак». Сделка произошла летом 2005 года.

«Да вообще ничего не шло к его продаже. Просто неожиданно продали — и всё. Но он не хотел уходить. Спросили у одного футболиста: "Продавать?", он сказал: "Да". Это было и неожиданно, и грустно», — сказал Аршавин в фильме «Зенит навсегда», который был опубликован на RUTUBE-канале сине-бело-голубых.

Напомним, в августе 2009 года Быстров вернулся в «Зенит».