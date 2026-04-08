Наставник «Реала» Альваро Арбелоа высказался о том, что Орельен Тчуамени не поможет мадридскому клубу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

В первой встрече «Реал» дома проиграл чемпиону Германии со счетом 1:2.

«Дисквалификация Тчуамени — это серьезная потеря из-за того, что судья непонятным образом усмотрел здесь желтую карточку, но у нас есть надежные варианты замены.

К тому же я не знаю, каким образом за фол на Мбаппе не было удаления — это решения, которые невозможно понять», — цитирует тренера Marca.

Ответная встреча пройдет через неделю в Мюнхене.