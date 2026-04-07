Нападающий «Интера» Маркус Тюрам прокомментировал свое возвращение к голам после восьмиматчевой безголевой серии. В воскресенье, 5 апреля, он забил в матче 31-го тура Серии А против «Ромы» (5:2).

Маркус Тюрам globallookpress.com

Тюрам заявил: «Нельзя, чтобы нападающий Интера долго не забивал… Вы говорите, что это началось в феврале? Но сейчас уже апрель. Три месяца без голов? Это неприемлемо для девятого номера. Я стараюсь приносить пользу команде. Да, у меня был непростой период, но надеюсь, что это останется позади», — цитирует Тюрама журналистка Даниэль Мари.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл 37 матчей во всех турнирах и забил 13 голов, отдав семь результативных передач.