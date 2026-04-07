Наставник «Ювентуса» Лучано Спаллетти поддержал бывшего главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо. Ранее итальянцы уступили Боснии и Герцеговине, не завоевав путевку в финальную часть чемпионата мира-2026.

«Когда закончилась игра против Боснии, клянусь, я поставил себя на место Гаттузо, и мои первые мысли были о нем. Он отличный человек, очень любит футбол, и у него есть все качества, чтобы стать одним из лучших в мире. Помню, я подумал, что, если бы я все еще был на этом посту, и подобное случилось бы со мной в той обстановке, на том стадионе… я бы действительно не смог оправиться после такой ситуации.

Тем не менее, если бы Кин забил, мы бы говорили о том, как прекрасна сборная Италии. Нам нужно немного больше баланса в этих противоположных мнениях, мы должны понимать, что до попадания в сборную все легко, а когда ты там, все может стать сложнее. Мы хорошо играли, мы выиграли все наши матчи, кроме встреч с Норвегией, но это очень тяжелая ситуация», — цитирует Спаллетти Tuttomercatoweb.