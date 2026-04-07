Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов появится с первых минут в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

По данным источника, главный тренер Луис Энрике продолжает верить в Сафонова даже после его грубой ошибки в игре 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:1).

Главное спортивное издание Франции дает следующий состав парижан на игру ЛЧ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Уоррен Заир-Эмри, Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

Команды сыграют между собой 8 марта в Париже в 22:00 (мск).