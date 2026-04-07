Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сходстве в профессиях тренера и учителя.

«Сходства между уроками и тренировками футбольных команд определенно есть. Тренировка больше похожа на урок физкультуры, по структуре очень близка. И тренер очень похож на учителя.

Вот я, порой, выступаю в роли учителя, говорю футболистам: "нельзя научить, можно лишь научиться. Я могу головой об стену биться, но если вы не хотите, то не научитесь". Так что профессия тренера и профессия учителя очень похожи. Я бы сказал, на сто процентов», — сказал Карпин пресс-службе РФС.

Напомним, что специалист возглавляет сборную России с 2021-го года. В нынешнем сезоне Карпин также работал в московском «Динамо» и покинул команду перед зимней паузой.