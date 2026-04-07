Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сходстве в профессиях тренера и учителя.

«Сходства между уроками и тренировками футбольных команд определенно есть.  Тренировка больше похожа на урок физкультуры, по структуре очень близка.  И тренер очень похож на учителя.

Вот я, порой, выступаю в роли учителя, говорю футболистам: "нельзя научить, можно лишь научиться.  Я могу головой об стену биться, но если вы не хотите, то не научитесь".  Так что профессия тренера и профессия учителя очень похожи.  Я бы сказал, на сто процентов», — сказал Карпин пресс-службе РФС.

Напомним, что специалист возглавляет сборную России с 2021-го года.  В нынешнем сезоне Карпин также работал в московском «Динамо» и покинул команду перед зимней паузой.