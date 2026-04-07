«Манчестер Сити» усилил интерес к защитнику «Брентфорда» Микаелю Кайоде накануне летнего трансферного окна, сообщает испанское издание Sport.es.

Микаель Кайоде globallookpress.com

В клубе впечатлены прогрессом 21-летнего футболиста, который в текущем сезоне зарекомендовал себя как один из лучших специалистов по вбрасыванию аутов в АПЛ.

По информации источника, подписание Кайоде входит в число приоритетных задач «горожан», даже несмотря на слухи о возможном уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы. При этом, если испанец останется у руля команды, шансы на успешное завершение сделки значительно возрастут.

Ранее также сообщалось, что в борьбу за игрока включились «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».