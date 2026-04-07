Форвард ЦСКА Лусиано Гонду отметил прогресс нападающего «Зенита» Александра Соболева, отметив, что футболист сине-бело-голубых стал более уверенным в себе.

Ранее Соболев забил гол «Крыльям Советов» в матче 23-го тура РПЛ. Питерский клуб победил со счетом 2:1.

«Соболев действительно хорошо играет, забивает голы. Сейчас он полон уверенности.

Когда переходишь в новый клуб, всегда нужно соблюдать терпение. Особенно когда речь идет о больших клубах. Соболев хорошо делает свою работу, сейчас и я забил свой первый гол. Надеюсь, сейчас пойдут голы», — сказал Гонду «Матч ТВ».

ЦСКА идет пятым в таблице РПЛ, набрав 42 очка. 12 апреля армейцы примут «Сочи».