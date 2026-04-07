Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о восстановлении полузащитника команды Фабиана Руиса после травмы.

Напомним, что Фабиан Руис получил повреждение 20-го января в матче против «Спортинга» в Лиге чемпионов.

«Когда игрок получает травму, мы должны дождаться его возвращения. Это важно. Мы стараемся как можно быстрее возвращать футболистов в строй, но Фабиан до сих пор не тренировался с группой.

Он добился большого прогресса, мы общаемся почти каждый день, он на правильном пути, но ему ещё нужно немного времени, чтобы восстановиться полностью», — приводит слова Энрике L'Équipe.

В нынешнем сезоне Фабиан Руис провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.