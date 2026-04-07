Экс-нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия считает, что в игре 23-го тура против «Спартака» его бывшая команда пострадала от судейских решений.

«Спартаку» судьи помогают, пенальти в ворота «Локомотива» можно было не давать. Зато в ворота «Спартака» пенальти не дали. Но поражение — вина «Локомотива». Защитник, у которого есть жёлтая карточка, так играть не должен.

Первый тайм «Локомотив» играл великолепно, никаких ошибок, больше моментов. Во втором тайме играли наравне, но судья переметнулся на сторону «Спартака», — сказал Джанашия «Чемпионату».

«Спартак» выиграл на своем поле со счетом 2:1. Пока «Локомотив» с 44 очками идет третьим в таблице РПЛ, а «Спартак» (41) — шестой.