Наставник «Наполи» Антонио Конте высказался о победе над «Миланом» (1:0) в матче 31-го тура Серии А. Встреча состоялась 6 апреля в Неаполе.

Антонио Конте globallookpress.com

«Эта победа дает нам огромный энтузиазм и уверенность, потому что мы никогда не должны забывать: если мы на втором месте, то это благодаря тем парням, которые закрывали все наши потери в этом сезоне.

Экстраординарно, что команда оставалась наверху, несмотря на эти потери. Любая другая команда развалилась бы и потеряла бы боевой настрой. Я думаю об Эльмасе, который вышел на последние 15 минут, он был ключевым игроком во время многих потерь. Маццокки, Бекема — они были главными героями сезона. Это было экстраординарно, а не то, что мы видели сегодня вечером. Неизбежно, что чем больше игроков выздоравливает, тем больше у нас выбора и тем больше мы можем проводить ротацию, чтобы поддерживать всех в тонусе.

Сегодня утром врач поприветствовал меня этой "замечательной" новостью, что у Хейлунна температура и рвота, поэтому мне пришлось менять планы, Джоване хорошо отреагировал.

Теперь мы должны продолжать, потому что осталось семь туров, и мы сделали важный шаг к Лиге чемпионов, которая является нашей целью», — цитирует Конте DAZN.

«Наполи» набрал 65 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.