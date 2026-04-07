Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини объяснил, почему выставил сильнейших футболистов на игру Кубка России Путь регионов против «Крыльев Советов».
«Я доволен последними двумя матчами, мы добились важнейших побед. Команда в этот тяжёлый момент показала важную ментальную способность. Поэтому сейчас не время экспериментировать — как всегда, я постарался выставить на этот матч самую лучшую команду. Приехали две тысячи наших болельщиков, сегодня мы должны выиграть для них», — сказал Челестини «Матч ТВ».
Из основных футболистов ЦСКА в основе нет только вратаря Игоря Акинфеева. Игра началась в 18:00 (мск).