Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини объяснил, почему выставил сильнейших футболистов на игру Кубка России Путь регионов против «Крыльев Советов».

«Я доволен последними двумя матчами, мы добились важнейших побед. Команда в этот тяжёлый момент показала важную ментальную способность. Поэтому сейчас не время экспериментировать — как всегда, я постарался выставить на этот матч самую лучшую команду. Приехали две тысячи наших болельщиков, сегодня мы должны выиграть для них», — сказал Челестини «Матч ТВ».

Из основных футболистов ЦСКА в основе нет только вратаря Игоря Акинфеева. Игра началась в 18:00 (мск).