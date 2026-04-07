Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о поражении в поединке с «Наполи» (0:1).

«Это была игра с небольшим количеством голевых моментов, поэтому мы чувствовали, что один эпизод может изменить ситуацию.

"Наполи" хорошо воспользовался этим, наша защита была на высоте, но мы пропустили этот гол. Нам следовало быстрее завершать атакующие действия во втором тайме, так как мы замешкались и позволили им нас прессинговать.

Гонка за скудетто сейчас не для нас, "Интер" отстает на девять очков, а "Наполи" сейчас впереди. Нам нужно сосредоточиться на себе, играя матч за матчем. Сейчас мы движемся к нашей цели, но это не решится в течение недели или двух. Нам нужно сохранить это преимущество, стараясь выигрывать матчи», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Благодаря победе «Наполи» набрал 65 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 63 баллами опустился на третью позицию