Эквадорский полузащитник Антонио Валенсия, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», снова будет играть на Туманном Альбионе.

Эквадорец подписал контракт с любительским клубом «Уитеншоу Таун» в пятом дивизионе. Причём будет играть в ветеранской команде.

Сейчас Валенсии 40 лет. В 2021 году он объявил о завершении профессиональной карьеры.

Крайний полузащитник сделал себе имя в «МЮ», где выступал на протяжении 10 сезонов с 2009 по 2019 год и выиграл с командой два титула АПЛ.

В составе сборной Эквадора Валенсия принимал участие в чемпионатах мира 2006 и 2014 годов.