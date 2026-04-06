Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал несостоявшийся трансфер в амстердамский «Аякс». По словам футболиста, он не может дать ответ на этот вопрос.

«Я, честно, не понимаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. Там же официальное выступление было на телевидении и представители "Аякса" сказали, что не надо покупать игрока из России и так далее», — сказал Сперцян в интервью на YouTube-канале Corner Football Armenia.

Контракт со Сперцяном истекает летом 2029 года. Трансферная стоимость хавбека составляет 25 млн евро.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 15 ассистов.