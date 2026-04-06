Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, в каких европейских командах он мог бы продолжить карьеру.

«В зимнее трансферное окно вариантов не было. Были только разговоры, до конкретики дело не доходило. А что касается реальных предложений… это "Аякс", "Ланс", "Саутгемптон". Оттуда были предложения. Но один шаг не оставался, там должно было всё сложиться. "Аякс", наверное, самый такой реальный из всех», — сказал Сперцян в интервью на YouTube-канале Corner Football Armenia.

Текущее соглашение со Сперцяном истекает летом 2029 года. Трансферная стоимость полузащитника составляет 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 15 ассистов.