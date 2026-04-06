Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе в матче с «Дженоа» (2:0).

«Мы не тренировались вчера и позавчера. Игроки вернулись из сборных, у них было два выходных дня, потом полторы тренировки и перерыв. И они вышли на поле, чтобы походить пешком, чтобы только исполнять стандарты. Они не устали, просто иногда ты миришься с тем, что являешься не лучшей версией самого себя. Я здесь уже шесть или семь месяцев и до сих пор не до конца понимаю, с чем имею дело. Не должно быть, чтобы игра в первом и втором таймах была совершенно разной...

Если случается инцидент — а в футболе все зависит от инцидентов, — если назначается пенальти, то матч становится трудным.

Влахович и Перин? Есть опасения, потому что они оба получили травмы. Они почувствовали дискомфорт в мышцах, и нам нужно провести тесты, чтобы понять, сколько времени займет их восстановление», — цитирует Спаллетти Calciomercato.

Сейчас «старая синьора» занимает пятое место с 57 очками. «Дженоа» (33) располагается на 14‑й строчке.