Нападающий «Баварии» Гарри Кейн возобновил тренировки с командой после травмы, полученной во время паузы на международные матчи. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По информации от источника, Кейн готовится к важному матчу Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала», который состоится завтра, 7 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Также стало известно, что «Бавария» не намерена отпускать Кейна, несмотря на слухи о его возможном уходе. Спортивный директор клуба Макс Эберль подчеркнул решимость руководства сохранить английского форварда в команде.