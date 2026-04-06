В 31‑м туре итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своём поле уверенно разобрался с «Дженоа» со счётом 2:0.
Уже на 4‑й минуте команда Лучано Спаллетти вышла вперёд после гола Бремера.
Через 13 минут Уэстон Маккенни сделал счёт 2:0 в пользу своей команды.
После мощного старта «Ювентус» сбавил обороты и уверенно довёл игру до победы.
Результат матча
ЮвентусТурин2:0ДженоаГенуя
1:0 Уэстон Маккенни 17'
Ювентус: Маттиа Перин (Микеле Ди Грегорио 46'), Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Эмиль Хольм 83'), Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Шику Консейсау (Фабио Миретти 83'), Кенан Йылдыз (Жереми Бога 90'), Джонатан Дэвид (Аркадиуш Милик 67')
Дженоа: Юстин Бейло, Аарон Мартин, Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли, Руслан Малиновский (Калеб Экубан 66'), Мортен Френнруп (Джефф Эхатор 83'), Лоренцо Коломбо (Патрицио Мазини 66'), Витор Оливейра, Жуниор Мессьяс (Томмазо Бальданци 52'), Микаэль Эллертссон
Жёлтые карточки: Мануэль Локателли 15', Уэстон Маккенни 27', Хефрен Тюрам 78' — Мортен Френнруп 51'
Сейчас «старая синьора» занимает пятое место с 57 очками. «Дженоа» (33) располагается на 14‑й строчке.