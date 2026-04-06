Напомним, 12 апреля красно-белые встретятся в гостях с «Ростовом».

«Спартак» идет шестым в таблице РПЛ. Клуб набрал 41 очко. «Локомотив» (44) находится на третьей позиции.

«Это дерби. Если ты хочешь победить, нужно выкладываться по полной. Важно играть интенсивно, сражаться и быть хладнокровным в штрафной, ведь если не забьешь ты, то забьют тебе», — сказал Джику в эфире «Матч ТВ» .

Защитник московского «Спартака» Александер Джику подвел итоги дерби с «Локомотивом» . Встреча состоялась 5 апреля. Красно-белые победили дома со счетом 2:1.

