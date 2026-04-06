«Удинезе» и «Комо» сыграли вничью в матче 31-го тура итальянской Серии А — 0:0.

После этого матча «Удинезе» с 40 очками занимает 11-е место, а «Комо» с 58 баллами остается на четвертой строчке турнирной таблицы.

Результат матча Удинезе Удине 0:0 Комо Комо Удинезе: Мадука Окойе, Томас Кристенсен, Кристиан Кабазель ( Николо Бертола 86' ), Умар Соле, Кингсли Эхизибуэ ( Ойер Саррага 86' ), Юрген Эккеленкамп ( Juan Arizala 69' ), Йеспер Карлстрём, Артюр Атта, Ассан Камара ( Идрисса Гейе 69' ), Николо Дзаньоло, Якуб Пётровский ( Леннон Миллер 65' ) Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Марк Кемпф, Диего Карлос, Иван Смолчич ( Игнасе ван дер Бремпт 86' ), Максанс Какере ( Серхи Роберто 60' ), Нико Пас, Максимо Перроне ( Мартин Батурина 60' ), Анастасиос Дувикас ( Мергим Войвода 59' ), Ассане Диао ( Альваро Мората 80' ), Лукаш Да Кунья Жёлтые карточки: Кингсли Эхизибуэ 85', Томас Кристенсен 88' — Максимо Перроне 50', Диего Карлос 72', Иван Смолчич 78'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 1 Удары мимо 4 49 Владение мячом 51 6 Угловые удары 2 3 Офсайды 2 10 Фолы 12

В ближайшие выходные «Комо» проведет домашний матч против «Интера», а «Удинезе» в тот же день сыграет на выезде с «Миланом».