«Удинезе» и «Комо» сыграли вничью в матче 31-го тура итальянской Серии А — 0:0.
После этого матча «Удинезе» с 40 очками занимает 11-е место, а «Комо» с 58 баллами остается на четвертой строчке турнирной таблицы.
Результат матча
УдинезеУдине0:0КомоКомо
Удинезе: Мадука Окойе, Томас Кристенсен, Кристиан Кабазель (Николо Бертола 86'), Умар Соле, Кингсли Эхизибуэ (Ойер Саррага 86'), Юрген Эккеленкамп (Juan Arizala 69'), Йеспер Карлстрём, Артюр Атта, Ассан Камара (Идрисса Гейе 69'), Николо Дзаньоло, Якуб Пётровский (Леннон Миллер 65')
Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Марк Кемпф, Диего Карлос, Иван Смолчич (Игнасе ван дер Бремпт 86'), Максанс Какере (Серхи Роберто 60'), Нико Пас, Максимо Перроне (Мартин Батурина 60'), Анастасиос Дувикас (Мергим Войвода 59'), Ассане Диао (Альваро Мората 80'), Лукаш Да Кунья
Жёлтые карточки: Кингсли Эхизибуэ 85', Томас Кристенсен 88' — Максимо Перроне 50', Диего Карлос 72', Иван Смолчич 78'
В ближайшие выходные «Комо» проведет домашний матч против «Интера», а «Удинезе» в тот же день сыграет на выезде с «Миланом».